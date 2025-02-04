В Архангельске при взрыве в техникуме пострадали преподаватель и три студента

В Архангельске произошел взрыв в техникуме. По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе три студента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инцидент произошел в техникуме водных магистралей имени Орешкова. Предположительно, взорвался газовый баллон.

«Взрослый пострадавший транспортирован в Первую городскую клиническую больницу, двое подростков – в Архангельскую клиническую офтальмологическую больницу, еще один – в Архангельскую областную детскую больницу», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, региональная прокуратура объявила о начале проведения проверки.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube