Все дело в «необорудованной» одежде: в ГАИ обеспокоены ростом ДТП с пешеходами

В Челябинской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, с начала года на территории Южного Урала зарегистрирован 71 наезд на пешеходов. В этих ДТП пострадали 66 человек, погибли шестеро.

Представители ведомства отмечают, что большинство аварий с участием пешеходов происходит в темноте. Так, все шесть смертельных ДТП произошли затемно, а у погибших пешеходов, особо подчеркивают в ГАИ, одежда не отражала свет.

И заявляют: «Необходимо оборудовать верхнюю одежду световозвращающими элементами, это позволит водителю увидеть пешехода и предпринять меры к остановке транспортного средства». Из чего можно сделать вывод, что сотрудники ГАИ не видят проблемы в том, что в городе темно и на дорогах, и на тротуарах – несмотря на вроде бы горящие фонари, ничего толком не видно. Не акцентируется внимание и на нарушении водителями правил дорожного движения: многие просто игнорируют пешеходные переходы и даже не снижают скорость перед ними.

Но в ГАИ, похоже, считают, что все дело в «необорудованной» одежде, и продолжают «украшать» переходы бесчисленными знаками в желтой рамке, отвлекающими от дороги, вместо того, чтобы освещать «зебры» и «выводить из сумрака» идущих по ним людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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