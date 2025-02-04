Торговая война Трампа подстегнула рекордный рост цен на золото

Мировые цены на золото продолжают повышение, практически ежедневно обновляя исторические рекорды стоимости. Сегодня на бирже Comex драгоценный метал вновь подорожал почти на 3% до $2860 за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.

Как отмечают аналитики, золото традиционно является защитным активом во время экономической неопределённости. Сейчас наступил как раз такой период на фоне решений новой американской администрации, объявившей торговую войну с повышением импортных пошлин на экспортные товары из Китая и Канады.

С начала 2025 года драгметалл подорожал почти на 7%. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе при сохранении неопределённости цена на желтый металл может вырасти до $3000 за тройскую унцию.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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