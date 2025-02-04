Белорусское масло в России может стать дефицитом: поставки сократились в два раза

С начала 2025 года Азербайджан, Уругвай и Аргентина нарастили экспорт сливочного масла в Россию, тогда как поставки из Белоруссии сократились почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, который приводит данные ФГИС «ВетИС».

Так, в январе текущего года из Белоруссии в Россию было ввезено 5,6 тысячи тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт из этой республики составлял 10,2 тысячи тонн.

«На фоне ситуации с Белоруссией почти в 4 раза вырос ввоз сливочного масла из Азербайджана. В январе 2025 года из этой страны поступило 940 тонн, за аналогичный период прошлого года было поставлено 240 тонн», – уточнили в ведомстве.

Также экспорт сливочного масла нарастил Уругвай. В январе этого года ввезено 649 тонн против прошлогодних 150 тонн. Из Аргентины поставлено 200 тонн сливочного масла, тогда как за аналогичный период прошлого года было импортировано 50 тонн.

Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Белоруссии в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 млн штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 млн.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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