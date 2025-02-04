На Среднем Урале обнаружили свалку на пашне по снимкам из космоса

Владелец земельного участка в Баженском сельском поселении (Свердловская область) получил предостережение от Россельхознадзора за нелегальную свалку. Огромную мусорку специалисты разглядели на снимках с космического спутника.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь участка составляет 4,5 гектара. На нем ведутся агрономические работы – вспашка и выращивание сельскохозяйственных культур. В то же время, на площади 0,5 гектара выявлено скопление отходов, не связанных с сельским хозяйством.

В ведомстве напомнили, что если собственник земельного участка не выполняет требование по защите и охране почв, то ему грозит штраф: до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube