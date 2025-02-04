В Екатеринбурге определили дома для капремонта в 2025 году

В администрации Екатеринбурга утвердили список многоэтажных домов, которые будут капитально отремонтированы в 2025 году.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в перечень вошли 189 зданий. Ежегодно количество таких домов увеличивается. Для сравнения: в 2022 году список включал 99 многоэтажек, а в 2024 – уже 140.
Объемы и типы работ определяются индивидуально для каждого дома. В целом процесс капремонта домов разделяется на несколько групп работ:
– замена или починка внутридомовых инженерных сетей (электричество, газ, вода, отопление);
– приведение в порядок крыши (от замены кровли до монтажа ограждений);
– ремонт стен и подвалов (в том числе гидроизоляция, утепление или герметизация, обустройство дренажной системы);
– ремонт фасада, цоколя, а также замена общих окон и дверей;
– ремонт или замена лифта, его шахты;
– укрепление и восстановление фундамента;
– приведение в порядок лестничных клеток (от замены почтовых ящиков до штукатурки и облицовки плиткой);
– благоустройство двора (замена асфальтового покрытия проездов, ограждений и установка малых архитектурных форм).
Помимо этого, по необходимости в зданиях могут заменить пожарную сигнализацию, мусоропровод, установить счетчики.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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