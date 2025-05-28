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Среда, 28 мая 2025, 13:10 мск

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Потоп, устроенный во время капремонта, компенсировали пенсионеру спустя два года

Больше двух лет потребовалось жителю поселка Черемухово под Североуральском, чтобы взыскать компенсацию вреда с подрядчиков Фонда капремонта. Компания «МС Групп» меняла кровлю в многоэтажке, и из-за нарушения правил проведения работ во время дождя одну из квартир в доме затопило. Комиссия обследовала жилье, подтвердила факт порчи имущества и составила акт, но «МС Групп» не возместила ущерб ни после передачи документов в 2023 году, ни год спустя. Пожилой владелец квартиры обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области и в прокуратуру.

Выяснилось, что ответственность подрядчиков Фонда капремонта на случай повреждения имущества жильцов застрахована. В итоге информацию о страховом случае направили в «Альфа страхование», где рассчитали компенсацию ущерба – 130 тысяч рублей.

«С целью решения страхового случая у мужчины запросили документы, подтверждающие право собственности на жилье. Обнаружилось, что он владеет только половиной: 15 лет назад у него умерла дочь, которая так же, как и он, была собственником половины квартиры, но бумаги о праве на наследство он не оформил, поэтому страховая выплатила ему лишь половину от установленной суммы. Для получения оставшихся денег потребовалось предоставить в страховую компанию подтверждающие документы о единоличном праве собственности на жилое помещение», – рассказала Татьяна Мерзлякова в своем отчете за год, уточнив, что мужчине удалось подтвердить право и получить выплату полностью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Капремонт

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