Среда, 25 февраля 2026, 16:08 мск

В Екатеринбурге не успели заменить в срок 172 лифта, потому что не хватило денег

Многоквартирные дома, в которых жильцы не успели найти подрядчика для замены старых лифтов, будут принудительно переведены на общий баланс Фонда капремонта Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель регоператора Станислав Суханов.

«Фонд делает ремонт лифтов, у которых заканчивается срок эксплуатации. В плане на 2026 год стоит замена 99 лифтов в многоквартирных домах, работы будут профинансированы из общего котла. Но у нас есть проблема с домами, где взносы на капремонт идут на спецсчета. То есть, жильцы могут самостоятельно выбирать подрядчика. Если дом новый, то это правильно. А вот старые дома – там возникают сложности. На сегодняшний день 172 лифта в домах со спецсчетами не заменены в положенный срок. И по-хорошему, их надо останавливать, потому что это вопрос безопасности жильцов. Сейчас принято решение, что такие дома будут принудительно переводиться со спецсчета в общий котел обратно. Есть договоренность с правительством, что работы по замене лифтов будут субсидироваться из областного бюджета, то есть на общий объем работ по капремонту в муниципалитетах этот никак не повлияет», – пояснил Станислав Суханов.

По его словам, после перевода денег со спецсчетов на общий счет фонда, будет готовиться проектная документация на этот вид работ. Замена старых лифтов в таких домах будет произведена в 2027 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

