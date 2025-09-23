Плату за капремонт повысят уже на этой неделе

Минимальный размер взноса в фонд капремонта в Свердловской области могут поднять уже 25 сентября – это вопрос включен в проект повестки заседания областного правительства под номером 13, докладчиком указан и.о. министра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов. Если документ будет принят, он вступит в силу с нового года, а взнос может повыситься почти на 2 рубля за один квадратный метр.

Проект документа опубликован на сайте минЖКХ, в нем говорится: «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 19 рублей 23 копейки».

Как уже писал «Новый День», 16 сентября гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов заявил, что нынешний размер взносов не соответствует экономической ситуации, так как и строительные материалы дорожают, и зарплата работников должна расти. «Еще не принято решение, на сколько будет поднята ставка платы за капремонт, пока вопрос обсуждается, но постановления правительства нет. Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления», – отметил чиновник.

Напомним, в Свердловской области ставка платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла с 1 января 2025 года. Рост был ощутимым – т.к. размер платы увеличился с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

