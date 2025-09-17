Свердловский фонд капремонта просит повысить размер взносов для граждан

В региональном фонде капремонта считают, что нынешний размер взносов не соответствует экономической ситуации, так как и строительные материалы дорожают, и зарплата работников должна расти.

Об этом заявил вечером 16 сентября на ОТВ в программе «Акцент» гендиректор фонда Станислав Суханов.

«Еще не принято решение, насколько будет поднята ставка платы за капремонт, пока вопрос обсуждается, но постановления правительства нет. Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления», – отметил чиновник.

Суханов пояснил, что фонд работает по расценкам и сметам, утвержденным правительством РФ. В них есть составляющие, основанные на стоимости материалов и механизмов, затратах на оплату труда.

«Последние годы зарплата меняется в большую сторону, и материалы не дешевеют, поэтому и получается, что смета становится дороже. На основании расчетов этих сметных ресурсов появляется ставка платы за капремонт», – заявил директор фонда.

Напомним, в Свердловской области ставка платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла с 1 января 2025 года. Рост был ощутимым – т.к. размер платы увеличился с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Однако уже в феврале Станислав Суханов заявил, что это не предел.

Екатеринбург, Елена Владимирова

