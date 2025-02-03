В Фонде капремонта не исключили нового подъема ставки платы

В Свердловской области ставка платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла с 1 января 2025 года. Первые квитанции с новыми суммами уральцы получают только сейчас, причем рост был ощутимым – т.к. размер платы увеличился с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Однако это не предел.

В Фонде капремонта Свердловской области не исключили, что потребуется новое увеличение взносов с владельцев квартир. «Дорожают материалы, резко начала расти зарплата во всей России, включая наш регион. Чтобы сохранить объемы по капитальному ремонту, а у нас в планах на этот год 770 домов, мы вынуждены поднимать ставку. На данный момент не могу сказать, будет ли принято очередное решение [о том, чтобы поднимать ставку]», – сказал на сегодняшней пресс-конференции глава фонда Станислав Суханов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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