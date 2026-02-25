В 2026 году капремонт в Свердловской области подорожает на 50%

В 2026 году в Свердловской области будут приведены в порядок по программе капремонта порядка 900 многоквартирных домов. Предстоящая ремонтная кампания оценивается в 11,5 миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции гендиректор Регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Между тем, в 2025 году сумма была меньше – 7,6 миллиарда рублей. Этих денег хватило на проведение строительно-монтажных работ в 722 домах, еще для 283 дома была выполнена проектно-сметная документация. План на 2025 год Фонд капремонта выполнил почти на 100% – только в одном доме работы были перенесены на следующий год по вине подрядчика.

«Почему сумма ремонта выросла почти на 4 миллиарда рублей? Так легли планы. Мы ремонтируем дома по трехлеткам. Очередная из них заканчивается в 2026 году, это значит, что в план мы включаем те дома, что не успели доделать в 2024 и 2025 годах. Финансовая возможность для этого есть. Собираемость взносов за капремонт в Свердловской области составила 97,7%. Это хороший показатель, жители молодцы. Деньги в общем котле, которые не были использованы, размещены на счетах под проценты. В 2025 году мы получили порядка 650 миллионов рублей дополнительных доходов, и эти средства будут также направлены на ремонтную кампанию», – сообщил Суханов.

Общая сумма задолженности за неуплату взносов за капремонт в Свердловской области составляет 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти 1 миллиард составляют штрафы и пени, отметил Суханов. По его словам, фонд ведет претензионную и судебную работу, чтобы взыскивать неплатежи – в том числе и поэтому региону удается держать высокий уровень собираемости взносов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

