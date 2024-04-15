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Понедельник, 15 апреля 2024, 13:58 мск

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Ответственность за рушащийся после капремонта дом переложили на собственников и УК

Жильцы рушащегося после капремонта дома в Ирбите могут не рассчитывать на переселение в ближайшее время. Это следует из ответа администрации города, который поступил в адрес «Нового Дня». Речь идет о здании на улице Орджоникидзе, 21а. Дом постройки конца XIX века капитально отремонтировали в 2015 году, но, по словам местных жителей, находиться в нем страшно – стены держатся на подпорках, потолки осыпаются, проводка вызывает опасения. Кроме того, в доме нет центрального водоснабжения и канализации.

При этом, как заявили «Новому Дню» в администрации Ирбита, здание не признано аварийным, соответственно, «оснований для включения в региональную программу по переселению нет». В мэрии не стали отвечать на вопрос агентства о том, собиралась ли межведомственная комиссия (это делается по инициативе администрации города) и рассматривался ли вообще вопрос о включении здания в список аварийных.

Вместо этого в мэрии заявили, что ответственность за содержание дома несет управляющая компания, а также рассказали, что в 2024 году запланировано строительство наружной канализации. «После чего появится техническая возможность подключения МКД № 21а по улице Орджоникидзе в городе Ирбите к централизованной канализации. Подключение МКД к централизованной канализации осуществляется за счет средств собственников данного МКД», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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