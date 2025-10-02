российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 10:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Тарифы на капремонт подняли на 7,6%

Свердловское правительство подняло минимальный размер взноса за капремонт. С 1 января 2026 года уральцы будут платить 18,81 рубля за 1 кв. м, что на 7,6% больше, чем сейчас (17,48 рубля). Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как уже писал «Новый День», коммунальщики считают, что размер взноса должен быть еще больше. Ранее на сайте минЖКХ был опубликован проект постановления, где речь шла о взносе в размере 19 рублей 23 копейки за 1 кв. м.

Напомним, 16 сентября гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов заявил, что нынешний размер взносов не соответствует экономической ситуации, так как и строительные материалы дорожают, и зарплата работников должна расти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Плату за капремонт повысят уже на этой неделе

Метки / Капремонт

Плату за капремонт повысят уже на этой неделе / Потоп, устроенный во время капремонта, компенсировали пенсионеру спустя два года / В Екатеринбурге определили дома для капремонта в 2025 году / Взнос за капремонт в Свердловской области снова вырос – на 18% / Ответственность за рушащийся после капремонта дом переложили на собственников и УК / Жители рушащегося после капремонта дома пишут Путину (ФОТО) / Капремонт 676 домов завершится к концу года / За три года на Урале заменят больше 1000 лифтов в жилых домах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Капремонт,