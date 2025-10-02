Тарифы на капремонт подняли на 7,6%

Свердловское правительство подняло минимальный размер взноса за капремонт. С 1 января 2026 года уральцы будут платить 18,81 рубля за 1 кв. м, что на 7,6% больше, чем сейчас (17,48 рубля). Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как уже писал «Новый День», коммунальщики считают, что размер взноса должен быть еще больше. Ранее на сайте минЖКХ был опубликован проект постановления, где речь шла о взносе в размере 19 рублей 23 копейки за 1 кв. м.

Напомним, 16 сентября гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов заявил, что нынешний размер взносов не соответствует экономической ситуации, так как и строительные материалы дорожают, и зарплата работников должна расти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

