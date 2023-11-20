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Понедельник, 20 ноября 2023, 16:20 мск

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Капремонт 676 домов завершится к концу года

В Свердловской области завершается капитальный ремонт 676 многоквартирных домов в 56 муниципалитетах. На данный момент выполнено 98% объема.

«Стопроцентное выполнение плановых объемов работ подрядчики показывают во всех городах Восточного управленческого округа. По Западному управленческому округу готовность в целом по городам составляет – 99%, в Горнозаводском, Северном и Южном управленческих округах – 98%. По Екатеринбургу целевые показатели по капремонту выполнены на 96%», – рассказал генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

Как сообщают в департаменте информационной политики, сезонные работы по ремонту плоских кровель, фасадов, систем теплоснабжения завершены во всех жилых домах региона.

В 2024 году фонд планирует обновить порядка 800 жилых зданий в Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Капремонт

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