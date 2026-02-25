В Фонде капремонта хотят повысить ежемесячную плату в полтора раза

Действующего в Свердловской области размера взноса на капремонт в размере 18,81 рубля за 1 кв. м жилья недостаточно – чтобы качественно ремонтировать дома, плату надо увеличить до 30 рублей.

Такое мнение высказал на ОТВ в программе «Акцент» генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.

По его словам, действующая плата позволяет выполнять 4 вида ремонтных работ, тогда как в программе заложено 6-7. Чтобы их профинансировать, плату надо увеличить до 30 рублей за 1 кв. м.

«Если смотреть стоимость сметных ресурсов, которые изменились, расчеты с 2025 на 2026 год, то этого повышения недостаточно. Среднее повышение стоимости капремонта примерно 20%, а подняли на 7,6%», – заявил Суханов.

Как уже писал «Новый День», с 1 января 2026 года уральцы платят за капремонт 18,81 рубля за 1 кв. м, что на 7,6% больше, чем в 2025 году (17,48 рубля).

Екатеринбург, Елена Владимирова

