Жители рушащегося после капремонта дома пишут Путину (ФОТО)

Жители дома на улице Орджоникидзе в Ирбите написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Их дом, переживший капитальный ремонт, в любой момент может рухнуть, но в списки аварийных и подлежащих расселению его не вносят, люди продолжают жить в рассыпающемся здании, при этом ежемесячно вынуждены платить взносы в фонд капремонта.

«Дом сыплется, провода все наружу, администрация не реагирует на обращения. Юдин Николай Вениаминович [мэр Ирбита] на обращение отвечает: «Ничем помочь не могу». Как нам жить в таком доме, где крыша течет, лестница на второй подперта, а кирпичи сыплются?» – пишет жительница дома Светлана.

Она также рассказала, что в доме нет канализации, однако обустроить туалет во дворе коммунальщики предлагают только за 40 тысяч рублей. Эта сумма слишком велика для жильцов.

Дом, о котором идет речь, был построен в 1879 году. Действительно, его капитально ремонтировали в 2015-м, хоть в это и сложно поверить, глядя на фотографии. Тогда за 1,7 млн рублей провели ремонт крыши, подвала, фасада, систем тепло- и электроснабжения. Капремонт делала печально известная компания – ООО «Линкор». Работники этой фирмы неоднократно нарушали регламенты проведения работ, в том числе в Екатеринбурге, из-за чего ремонт приходилось делать уже в квартирах, а не в помещениях, относящихся к общему имуществу. Например, в результате капремонта дома № 11 в переулке Университетском лопнула батарея, и кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа, были повреждены межэтажные перекрытия, тогда же пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.

Дом не включен в список аварийных, подлежащих расселению и сносу или реконструкции. Более того, по данным последней оценки комиссии, он считается «исправным». Необходимо оговориться, что это высшая из пяти категорий оценки жилых многоквартирных домов, определенных Минстроем РФ. Исправный – значит не имеющий повреждений или дефектов, которые негативно влияют на несущую способность конструкций и пригодность здания для эксплуатации.

При этом даже если сейчас дом признают аварийным, расселят его нескоро. В Свердловской области в настоящее время расселяют дома, которые были зарегистрированы до 2017 года как непригодные для жилья. Программа действует до 2025 года включительно. «Новый День» направил запрос в администрацию Ирбита, чтобы уточнить, планируется ли отселять жильцов этого дома в будущем.

Пока же жильцы здания с печным отоплением, без центрального водопровода и выгребных ям, продолжают ежемесячно платить взносы за капремонт и более 35 рублей за содержание жилья с каждого квадратного метра.

Екатеринбург, Елена Сычева

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