Кто делит пирог капремонта в Свердловской области? Рассказываем о фирмах из белого списка минЖКХ

Публикации за 17.04.17

В Свердловской области около месяца назад был расширен перечень квалифицированных подрядчиков по капитальному ремонту многоквартирных домов. В белый список министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области сейчас входят чуть больше 50 компаний. В основном, те, кто уже продемонстрировал, что может более-менее качественно делать капремонт. NDNews.ru изучил этот перечень, чтобы узнать, кто стоит за этими фирмами и можно ли доверять им работы в жилых домах.

О том, что федеральные власти обязали местные министерства создавать списки благонадежных и неблагонадежных подрядчиков по капремонту, NDNews.ru неоднократно писал ранее. Осенью прошлого года Минстрой РФ выступил с такой инициативой, и уже к зиме на местах стали появляться такие перечни. В свердловском сначала было только 11 подрядчиков, к февралю их число увеличилось до 34, теперь в перечне 53 организации. Однако комиссия рассматривает заявки от тех, кто желает попасть в список, постоянно. И это понятно – если фирмы нет в перечне квалифицированных подрядчиков, заявиться на участие в конкурсе на капремонт она не сможет.

Актуальный на сегодня список можно посмотреть на сайте областного минЖКХ. Однако простое перечисление благонадежных с точки зрения чиновников фирм вряд ли может быть интересно рядовому собственнику квартиры. Интереснее здесь кто создавал эти фирмы и с какой целью, а также как они зарекомендовали себя на строительном рынке.

Первая группа

Еще задолго до появления перечня квалифицированных подрядчиков в минЖКХ региона в ответ на вопрос о хороших подрядчиках называли ООО «Олимп». Фирма зарегистрирована в Заречном, но работы по капремонту проводит и в других городах Свердловской области. Например, асбестовские депутаты рассказывают о том, что на встречи подрядчика с жителями по ходу работ приезжали Сергей Метро и Сергей Сколобанов. «Оба из Заречного. Посмотрим на эти персонажи повнимательней. Сергей Метро является родственником Андрея Кислицина, бывшего мэра Заречного, а ныне заместителя министра ЖКХ Смирнова. Они женаты на родных сестрах. Сколобанов является одноклассником Кислицина», – написала в Facebook депутат Наталья Крылова.

В Новоуральске тоже есть пример интересного сотрудничества чиновников и подрядчиков по капремонту. В белом списке свердловского минЖКХ оказалось ООО «Комви». Учредителем этой компании является Сергей Кахаев. До января 2016 года он был начальником муниципального учреждения «Управление капитального строительства» – контора занималась оценкой и экспертизой домов, где предполагалось проведение капремонта. На основании данных экспертизы (в том числе) минЖКХ составляло региональную краткосрочную программу.

Из среднеуральских подрядчиков в список благонадежных попало ООО «Компания «Капитал-строй». В ее учредителях числятся Алексей Крицкий и Дмитрий Липин. Последний является депутатом от «Единой России» и владельцем нескольких управляющих компаний, включая «РЭМП Среднеуральск», «Эталонжилсервис» и «ДомСервис». «Капитал-строй», кстати, почему-то дважды фигурирует в списке минЖКХ – под номерами 14 и 36.

Впрочем, представителей организаций, занимающихся управлением жилым фондом, вообще немало в списке благонадежных подрядчиков по капремонту. Например, директор и учредитель ООО «СК «Меридиан» Александр Ширанов до того, как попробовать свои силы в программе по восстановлению домов, успел побыть председателем огромного количества ТСЖ – на улице Щербакова, 115, на улице Олега Кошевого, 36, 40, 44, 46, на улице Самолетной, 5 к.1, 5 к.3, 5 к.4, 6 и 7, на улице Просторной, 73/б, 73/в, на улице Мраморской, 38 и 40, на улице Походной, 66, 68, 70, 72. Все перечисленные ТСЖ в настоящий момент ликвидированы.

Забавный факт обнаружился при проверке еще одной компании из перечня квалифицированных подрядчиков – ООО «Бизнесконсалтинг». Ее учредитель и директор параллельно не только ремонтирует многоквартирные дома, но и занимается развитием баскетбола, он исполнительный директор мужского БК «Урал».

Впрочем, резкая смена деятельности характерна для многих компаний из списка «хороших» подрядчиков. Например, у ООО «Вест», которое числится вторым в перечне, основной вид работ – оптовая торговля овощами и фруктами.

Еще одна примечательная компания в списке благонадежных подрядчиков называется ООО «Стройкомп». Ее учредителем и директором является Роман Небучинов. Это тот же самый человек, который возглавляет печально известное ООО «Линкор». Работники этой фирмы неоднократно нарушали регламенты проведения капремонта, из-за чего был причинен ущерб квартирам екатеринбуржцев. А одна женщина даже пострадала физически – из-за потопа, устроенного работниками компании Небучинова, ей на голову обрушились крупные куски штукатурки.

Вторая группа

Вообще в списке квалифицированных подрядчиков удивительно много компаний, к которым возникали и возникают вопросы по качеству проведения капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Наше агентство не раз писало об ООО «СК «Евростройкомплект» – это та самая фирма, работники которой устроили пожар в доме на бульваре Культуры, 6. Из-за него в квартире Ярослава Буртника были разломаны стены, полы залиты водой и усыпаны пеплом. Суд признал вину подрядчика, но компенсировать ущерб – 921 тысячу рублей – постановил с субподрядчика. Никаких денег владелец пострадавшей квартиры так и не получил. Причем история на бульваре Культуры – не единственная, когда заказчик остался недоволен работой «Евростройкомплекта». Компания, которой владеют Дмитрий и Алексей Авдонины, сейчас выступает ответчикам по разным искам о ненадлежащем выполнении работ. Перечень истцов впечатляющий – от «Союза святого Иоанна Воина» (ему принадлежит сеть супермаркетов «Верный») до Нижнесергинской ЦРБ, где после ремонта, сделанного «Евростройкомплектом», все стало разваливаться.

Другая фирма в перечне квалифицированных подрядчиков – ООО «МСК» – работает в Новоуральске и соседних городах. Среди примечательных моментов в резюме компании, принадлежащей Максиму Сапегину, ремонт в детском саду «Светлячок» в Кировграде. Подрядчик должен был отремонтировать там крышу, но после ремонта кровля потекла, а все просьбы детсадовских сотрудников устранить нарушения ООО «МСК» проигнорировало. «Светлячок» подал в суд на Сапегина – и выиграл его, инстанция обязала подрядчика выплатить 1,2 млн рублей детскому саду.

О многих компаниях из белого списка рассказывают не самые добрые истории их бывшие или нынешние работники или субподрядчики. Например, агентство уже писало об ООО «Капремонтреконструкция» (учредителями является семья Даниловых, которая также владеет ООО «Ресурс»), которое задерживало заработную плату своим сотрудникам.

Похожие истории рассказывают люди, работавшие с ООО «Вертекс». Компания нанимала на подряд промышленных альпинистов для проведения специальных работ, но те жаловались на задержки с выплатами гонораров. «Кинуть – не кинут, но «налюбят» от всей своей душонки. Набрали киргизов, бригады три точно. Те фигачат с утра до ночи. Никаких суточных, никаких командировочных, все за свой счет. Даже инструмент. Объем режут. Время тянут», – жалуются альпинисты.

Добавим, что в конце марта был объявлен донабор заявок от компаний, занимающихся лифтовым оборудованием, так что в ближайшее время перечень снова, вероятно, будет расширен.

В комиссию по отбору входят глава свердловского минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов, экс-руководитель регионального фонда капремонта Андрей Андриянов, глава отдела экономики минЖКХ Руслан Гарифуллин и главный специалист того же отдела Марина Алферова, сопредседатель «Опоры России» Захар Ивачев, начальник отдела конкурсных процедур регоператора Юлия Камалетдинова, замглавы фонда Александр Мокроусов, ведущий специалист отдела реализации государственной и инвестпрограмм Юлия Плесовских, а также председатель общественного совета при минЖКХ Сергей Полыганов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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