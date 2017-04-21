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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

Два подрядчика по капремонту из белого списка минЖКХ попались на подаче недостоверных сведений

Два подрядчика по капремонту из белого списка минЖКХ попались на подаче недостоверных сведений

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ исключило из списка квалифицированных подрядчиков по капремонту многоквартирных домов две организации. Общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» и «Эталон-Трейд» внесли в конкурсные заявки недостоверные сведения о своей деятельности и решением комиссии минЖКХ лишены права участия в проведении капремонта в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В обоих случаях речь идет о расчетах по уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год. После проведенной проверки Пенсионный фонд Российской Федерации не подтвердил те сведения, которые были представлены в заявке потенциальных подрядчиков. Отчетность, направленная ими в его адрес, содержала информацию другого характера», – рассказал глава министерства Николай Смирнов.

Также он отметил, что «ни предпосылок, ни полномочий проводить расследование причин, по которым потенциальные подрядчики пошли на нарушение, у комиссии нет». Решение в отношении двух фирм принято в соответствии с федеральным законодательством. «Выполнять работы могут и должны только те организации, которые кроме большого желания получить заказ имеют квалифицированный, работающий на постоянной основе, а значит, и получающий легальную зарплату кадровый потенциал», – подчеркнул Смирнов.

Отметим, что ранее федеральные власти обязали местные министерства создавать списки благонадежных и неблагонадежных подрядчиков по капремонту. Осенью прошлого года Минстрой РФ выступил с такой инициативой, и уже . В свердловском сначала было только 11 подрядчиков, к февралю их число увеличилось до 34, в апреле было 53 организации до сегодняшнего решения комиссии минЖКХ. При этом комиссия рассматривает заявки от тех, кто желает попасть в список, постоянно. Это объясняется тем, что если фирмы нет в перечне квалифицированных подрядчиков, заявиться на участие в конкурсе на капремонт она не сможет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

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