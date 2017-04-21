Два подрядчика по капремонту из белого списка минЖКХ попались на подаче недостоверных сведений

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Свердловское министерство энергетики и ЖКХ исключило из списка квалифицированных подрядчиков по капремонту многоквартирных домов две организации. Общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» и «Эталон-Трейд» внесли в конкурсные заявки недостоверные сведения о своей деятельности и решением комиссии минЖКХ лишены права участия в проведении капремонта в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В обоих случаях речь идет о расчетах по уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год. После проведенной проверки Пенсионный фонд Российской Федерации не подтвердил те сведения, которые были представлены в заявке потенциальных подрядчиков. Отчетность, направленная ими в его адрес, содержала информацию другого характера», – рассказал глава министерства Николай Смирнов.

Также он отметил, что «ни предпосылок, ни полномочий проводить расследование причин, по которым потенциальные подрядчики пошли на нарушение, у комиссии нет». Решение в отношении двух фирм принято в соответствии с федеральным законодательством. «Выполнять работы могут и должны только те организации, которые кроме большого желания получить заказ имеют квалифицированный, работающий на постоянной основе, а значит, и получающий легальную зарплату кадровый потенциал», – подчеркнул Смирнов.

Отметим, что ранее федеральные власти обязали местные министерства создавать списки благонадежных и неблагонадежных подрядчиков по капремонту. Осенью прошлого года Минстрой РФ выступил с такой инициативой, и уже к зиме на местах стали появляться такие перечни. В свердловском сначала было только 11 подрядчиков, к февралю их число увеличилось до 34, в апреле было 53 организации до сегодняшнего решения комиссии минЖКХ. При этом комиссия рассматривает заявки от тех, кто желает попасть в список, постоянно. Это объясняется тем, что если фирмы нет в перечне квалифицированных подрядчиков, заявиться на участие в конкурсе на капремонт она не сможет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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