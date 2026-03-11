Управляющую компанию отдали под суд – она присвоила деньги жильцов

В Каменске-Уральском суд взыскал 1,5 млн рублей с управляющей компании – это деньги, которые жильцы сдавали на капитальный ремонт и которые обслуживающая организация решила присвоить. Все вскрылось, когда владельцы квартир в двух домах решили сменить УК. Оба находились под управлением УК «ЖСК и проголосовали за то, чтобы их дома обслуживала УК «Домкомплекс». При передаче дел выяснилось, что денег на лицевых счетах домов нет – УК предоставила отчеты, из которых значилось, что в одном доме за два года выполнили работ на 1,5 млн рублей, во втором – на 1,1 млн. Прилагался и перечень работ, который показался странным – и жильцы обратились в прокуратуру.

Проверка установила, что УК маскировала текущие работы, которые оплачиваются из строки «Содержание жилья», под капитальный ремонт. Тогда представитель надзорного ведомства обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что большинство проделанных управляющей компаний работ либо вообще не проводились, либо действительно относились к содержанию дома. «При расторжении договора неизрасходованные остатки должны быть переданы новой УК либо зачислены на счета дома. В противном случае они рассматриваются как неосновательное обогащение», – напомнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд иск удовлетворил частично: взыскал с УК «ЖСК» порядка 1,5 млн рублей в пользу жильцов двух многоквартиников. Деньги должны быть отправлены на лицевые счета домов – причем с процентами с даты вступления решения в силу по день фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube