Среда, 25 февраля 2026, 14:58 мск

«Это политический вопрос», – глава Фонда капремонта о возможном повышении ставки

Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Свердловской области Станислав Суханов объяснил, почему повышение ежемесячных взносов собственников будет неизбежным. Ранее он заявлял, что для качественного ремонта домов ставку нужно увеличить с 18,8 до 30 рублей за 1 кв. м.

«Мы как строители всегда просим больше, чем нам дают. Тариф принимается на уровне правительства Свердловской области. Тут всегда есть две составляющие: политический вопрос и экономический вопрос. Понятно, что поднимать ставку платы до бесконечности неправильно, да и не надо. Потому что есть платежеспособность населения. В этом году ставку подняли на 7,6%. Но мы имеем достаточно серьезные остатки на счетах и можем позволить себе выполнять работы при такой ставке. Но в перспективе ее надо повышать. На сколько – все зависит от того, насколько подорожают стройматерилы. Информацию об этом мы предоставляем каждый год до 1 августа в правительства. Дальше принимается решение об установлении тарифа», – рассказал на пресс-конференции Станислав Суханов.

Как уже сообщал «Новый День», ремонтная кампания региональная фонда в 2026 году подорожает на 50%. Общая задолженность свердловчан за неуплату взносов за капремонт составляет 4,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

