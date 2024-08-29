Взнос за капремонт в Свердловской области снова вырос – на 18%

Правительство Свердловской области утвердило новую ставку платы собственников за капитальный ремонт многоквартирных домов. С 1 января 2025 года минимальный взнос увеличится с 14,81 до 17,48 рубля за 1 квадратный метр общей площади квартиры.

«Рост ставки платы за капитальный ремонт обусловлен повышением стоимости строительных материалов, которое произошло за последние два года. На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учетом динамики роста цен на эти виды товаров. Введение новой ставки платы позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министерства, объем выполнения плана по капремонту в Свердловской области составляет 74%. В 13 муниципалитетах капитальный ремонт многоквартирников полностью закончен. В следующем году в Свердловской области за счет средств фонда капитального ремонта планируется отремонтировать 923 дома. До конца 2026 года ремонту подлежат 3097 домов, общая площадь которых превышает 6,11 миллиона квадратных метров. На это требуется порядка 26,24 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в прошлый раз ежемесячный платеж за капремонт поднимали в январе 2023 года, тогда ставка выросла сразу на 40%. Обоснованием повышения также были инфляция, удорожание строительных материалов и рост затрат на оплату труда рабочих.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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