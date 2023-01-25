Взносы за капремонт в Свердловской области выросли на 40%

Собственники жилья в Свердловской области в конце января получат квитанции за капремонт с новым тарифом. В 2023 году ежемесячный платеж увеличится на 40%, так как ставка за 1 кв.м. жилья была повышена с 10,51 рубля до 14,81 рубля.

«Минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы» – оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и тому подобное. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение», – говорится в сообщении регионального Фонда содействия капремонту Свердловской области.

Платеж в месяц рассчитывается, исходя из размера помещения собственника. Например, если площадь квартиры составляет 55 кв.м., то в 2022 году ежемесячная плата за капремонт составляла 578,05 рублей, а с 1 января будет 814,55 рублей. В Фонде напомнили, что взносы за капремонт относятся к обязательным платежам наравне с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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