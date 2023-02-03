Ежегодный пересмотр взносов на капремонт пропишут в областном законе

Депутаты свердловского заксобрания рассмотрят законопроект, согласно которому размер минимального взноса за капремонт будет пересматриваться каждый год.

Проект документа и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте регионального парламента. Инициатор законопроекта – правительство Свердловской области.

В пояснительной записке говорится, что по действующей редакции областного закона о капремонте минимальный размер взноса на него устанавливается раз в три года. Эту норму предлагается заменить другой: «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта».

Авторы законопроекта ссылаются на методические рекомендации федерального Минстроя от 01.09.2022. В них говорится, что «субъекту Российской Федерации рекомендуется не реже одного раза в год осуществлять переоценку значений необходимого размера взноса на капитальный ремонт и предельного размера взноса на капитальный ремонт».

Как уже сообщал «Новый День», с 1 января 2023 года ежемесячный платеж за капремонт в Свердловской области увеличился на 40%, так как ставка за 1 кв. м жилья была повышена с 10,51 рубля до 14,81 рубля.

«Минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы» – оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и тому подобное. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение», – заявили в Фонде содействия капремонту Свердловской области.

Добавим, что с 29 января в регионе отменили тариф выходного дня на электричество, который позволял уральцам существенно экономить. Теперь у всех потребителей будет действовать одноставочный тариф, а чтобы оставить начисления за дневное и ночное потребление (без учета выходных и праздничных дней), придется перепрограммировать счетчик.

Кроме взносов на капремонт и платы за электричество, в феврале в Екатеринбурге повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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