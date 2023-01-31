Коммунисты объявили о митинге против роста коммунальных тарифов

Свердловские коммунисты подали уведомление о проведении митинга против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и капремонт.

«Это одна из самых горячих проблем, с которой к нам обращаются жители региона», – пояснил в соцсети первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Коммунисты просят согласовать им проведение митинга 11 февраля на площади Труда.

Как уже сообщал «Новый День», ежемесячный платеж за капремонт в Свердловской области резко увеличился из-за повышения ставки до 14,81 рубля за 1 кв. м жилья. В региональном фонде капремонта заявили, что размер взноса был проиндексирован «с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов и увеличения затрат на оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и тому подобное».

Кроме того, в Свердловской области с 29 января отменили тариф выходного дня на электричество, который позволял уральцам существенно экономить. Теперь у всех потребителей будет действовать одноставочный тариф, а чтобы оставить начисления за дневное и ночное потребление (без учета выходных и праздничных дней), придется перепрограммировать счетчик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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