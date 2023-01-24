Стало известно, когда отменится тариф выходного дня

Стало известно, когда свердловчане больше не смогут пользоваться льготным тарифом выходного дня на электроэнергию. Как сообщает «Новый День», постановление Региональной энергетической комиссии, которое приняли после требования ФАС, вступит в силу 29 января этого года. До этой даты выходные и праздничные дни будут считаться по ночному, более низкому, тарифу. Соответствующие данные до управляющих компаний уже начали доводить представители РЭК Свердловской области.

Изменения, напомним, касаются тех, у кого установлены двухтарифные счетчики. Также с 29 января все такие приборы учета станут считаться неисправными до тех пор, пока их не перепрограммируют и не уберут из них старый режим выходного дня. С 29 января по выходным, как и по будням, ночной тариф будет действовать только с 23:00 до 07:00.

По новому постановлению РЭК, одноставочный тариф для негазифицированных домов составляет 3,61 руб. за кВт/ч, для владельцев двухтарифных счётчиков цены другие: дневной 4,21 руб. за кВт/ч, ночной – 2,00 руб. за кВт/ч. Для газифицированных домов одноставочный тариф составляет 5,15 рублей за кВт/ч, дневной – 6,01 руб. за кВт/ч, ночной – 2,86 руб. за кВт/ч.

Поводом для пересмотра тарифов стало постановление ФАС России. В конце ноября РЭК приняла новые ставки платы за электрическую энергию, однако по ряду пунктов повышение составило 35% и более, что нарушает предельно допустимый индекс в 10%. Поэтому антимонопольщики оспорили тарифы, а заодно и старую схему, действовавшую с 2011 года, по которой в выходные и праздники свердловчане платили за электричество по ночному тарифу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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