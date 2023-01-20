Уральцы не получат перерасчет за дикие квитанции на электричество

Уральцы не получат перерасчет за электроэнергию по итогам декабря, несмотря на решение ФАС России об отмене скандального постановления Региональной энергокомиссии Свердловской области, которое установило огромные тарифы на электричество. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в нескольких управляющих компаниях города.

«Решение ФАС было от 28 декабря. В документе четко сказано, что постановление РЭК отменяется с даты принятия приказа ФАС. То есть с 1 по 27 декабря включительно тариф считается правомерным», – пояснил «Новому Дню» один из представителей коммунальной отрасли.

Напомним, с 1 декабря цены поднялись на некоторые позиции на 35% при лимите роста в 10%. Так, в квартирах, где есть газовые плиты, дневной тариф вырос с 5,44 до 7,36 рубля за 1 киловатт, в квартирах с электроплитами дневной тариф подскочил с 3,81 до 5,15 рубля за киловатт. Новый проект постановления РЭК Свердловской области фактически откатил цены назад.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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