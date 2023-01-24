В чехарде с тарифами на электричество разберется прокуратура

Прокуратура Свердловской области будет разбираться с ситуацией с тарифами на электрическую энергию в регионе. Обращение на имя главы надзорного ведомства Бориса Крылова отправил депутат Госдумы Андрей Кузнецов. В своем письме он указывает, что жители Свердловской области из-за чехарды с тарифами оказались в странном положении: одни уже оплатили электричество по тарифу, который позднее был признан неправомерным, но им отказываются делать перерасчет, другие еще не оплатили – и неясно, по какой ставке они должны платить. Также разные обслуживающие организации в сфере ЖКХ выставили счета по разным тарифам именно из-за путаницы.

«С одной стороны, из-за неквалифицированных действий РЭК имеет место массовое нарушение права жителей Свердловской области нa оплату электрической энергии по тарифам, соответствующим действующему законодательству, а, с другой стороны, для восстановления данного нарушенного права жителям Свердловской области необходимо самостоятельно обратиться в Департамент по госжилстройнадзору для перерасчета размеров внесенной ими платы за электрическую энергию. При этом такое положение может привести к социальной напряженности в Свердловской области», – пишет депутат.

Он попросил проверить действия должностных лиц Региональной энергокомиссии и, в случае нарушений, принять меры.

Напомним, в конце ноября РЭК обновила тарифы на электроэнергию, но рост был выше установленного законом порога, поэтому ФАС оспорила новые ставки, а заодно старый порядок начисления платы по двухтарифным счетчикам, которые считали по дешевому ночному тарифу не только время с 23:00 до 07:00, но и все выходные и праздничные дни. После вмешательства ФАС Региональная энергокомиссия отменила повышение тарифов и утвердила новые, уже соответствующие законодательству. Они начнут действовать с февраля, а льготное потребление электричества отменят с 29 января. После этой даты все двухтарифные счетчики должны быть перепрограммированы, иначе они будут считаться неисправными, а плата будет начисляться по одноставочному принципу, без деления потребления на день и ночь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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