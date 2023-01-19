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Суббота, 21 января 2023, 14:58 мск

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После вмешательства антимонопольщиков РЭК снизит тарифы на электричество

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области отменит действующие тарифы на электроэнергию.

Решение было принято после того, как Федеральная антимонопольная служба выдала РЭК предписание пересмотреть тарифы на электроэнергию, установленные в ноябре 2022 года, так как сочла их завышенными.

В проекте нового постановления, размещенном на сайте РЭК, названы следующие тарифы: дневной – 5,44 руб. за кВт/ч вместо 7,36 рубля, ночной – 2,59 руб. за кВт/ч. вместо 2,86 рубля. В документе также указано, что этот тариф будет действовать с 1 февраля.

Напомним, в конце декабря ФАС заявила: «В действиях регионального тарифного органа выявлены несоответствия действующему законодательству при установлении тарифов. В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения на тарифы на электроэнергию, применяемые в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области». Читатели «Нового Дня» также сообщали, что в ноябре дневной тариф вырос почти на 35%, что идет вразрез с принятыми нормативами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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