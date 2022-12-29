После предписания ФАС свердловская РЭК пересмотрит завышенные тарифы на электричество

Федеральная антимонопольная служба выдала Региональной энергетической комиссии Свердловской области предписание пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год.
«В действиях регионального тарифного органа выявлены несоответствия действующему законодательству при установлении тарифов. В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения на тарифы на электроэнергию, применяемые в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области», – сообщает пресс-служба ФАС.
Читатели «Нового Дня» сообщают, что дневной тариф действительно вырос почти на 35%, что идет вразрез с принятыми нормативами.
ФАС отменила постановление РЭК от 28.11.2022 и предписала установить новые тарифы в срок до 1 февраля 2023 года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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