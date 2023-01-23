Свердловчанам придется перепрограммировать счетчики

В Свердловской области решением ФАС от 28 декабря прошлого года отменен старый порядок расчетов за электроэнергию, по которому еще с 2011 года расходы электричества в выходные считались по ночному тарифу. Теперь тем, у кого установлены двухтарифные счетчики, придется вызывать специалистов, чтобы они перепрограммировали приборы учета. До тех пор счетчики будут считаться неисправными, значит, абсолютно всем начисления за январь и до момента перепрограммирования будут приходить счета по одноставочному тарифу.

Отметим, что пока неясно, на кого лягут расходы по перепрограммированию счетчиков – будут это делать управляющие компании из средств, оплаченных собственниками по строке «Содержание жилья» или же плата ляжет на владельцев квартир дополнительно.

В выходные Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф для негазифицированных домов составляет 3,61 руб. кВт/ч; для домов, где стоят газовые плиты, – 5,15 кВт/ч. Поводом для пересмотра тарифов стало все то же постановление ФАС России. В конце ноября РЭК приняла новые тарифы, однако в части из них повышение составило 35%, что нарушает предельно допустимый индекс в 10%. Поэтому антимонопольщики оспорили тарифы, а заодно и старый порядок, который позволял уральцам экономить расходы на электроэнергию в выходные и праздничные дни. Теперь ночной тариф будет действовать только у тех, кто перепрограммировал счетчики, и только с 23:00 до 7:00.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток, для газифицированных домов составляет: дневной 6,01 руб. кВт/ч, ночной – 2,86 руб. кВт/ч. Для негазифицированных: дневной 4,21 руб. кВт/ч, ночной – 2,00 руб. кВт/ч.

Ранее «Новый День» также сообщал, что перерасчета за электричество, потребленное в декабре, не будет, так как постановление ФАС, отменяющее завышенный тариф, вышло лишь 28 декабря.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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