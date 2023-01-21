РЭК окончательно утвердила тарифы на электричество

РЭК Свердловской области опубликовала принятое постановление о тарифах на электричество для населения. В окончательном варианте документа тарифы оказались выше, чем в ноябре 2022, но ниже, чем в декабре.

До конца 2023 года будут действовать следующие тарифы.

Для домов с газовыми плитами:

одноставочный тариф – 5,15 руб. кВт/ч;

тариф, дифференцированный по двум зонам суток – дневной 6,01 руб. кВт/ч, ночной – 2,86 руб. кВт/ч;

для домов с электроплитами:

одноставочный тариф – 3,61 руб. кВт/ч;

тариф, дифференцированный по двум зонам суток – дневной 4,21 руб. кВт/ч, ночной – 2,00 руб. кВт/ч.

Напомним, с 1 декабря цены поднялись на некоторые позиции на 35% при лимите роста в 10%. Так, в квартирах, где есть газовые плиты, дневной тариф вырос с 5,44 до 7,36 рубля за 1 киловатт, в квартирах с электроплитами дневной тариф подскочил с 3,81 до 5,15 рубля за киловатт. ФАС предписала снизить тариф, РЭК это сделала. Однако за декабрь перерасчета не будет. «Решение ФАС было от 28 декабря. В документе четко сказано, что постановление РЭК отменяется с даты принятия приказа ФАС. То есть с 1 по 27 декабря включительно тариф считается правомерным», – пояснил «Новому Дню» один из представителей коммунальной отрасли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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