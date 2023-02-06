Власти не разрешили КПРФ проводить митинг против повышения коммунальных тарифов (ДОКУМЕНТ)

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало местным коммунистам проведение 11 февраля митинга против повышения тарифов на коммунальные услуги и взносов на капремонт. В обкоме КПРФ намерены оспорить это решение.

В ответе из министерства сообщается, что 19 октября 2022 года на основании указа президента РФ Владимира Путина в Свердловской области введен уровень «базовой готовности», в рамках которого в том числе реализуются меры по усилению охраны общественного порядка. Эти меры принимаются региональным оперативным штабом. «Протоколом оперативного штаба от 26.10.2022 № 1 на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено», – сообщает МОБ. Чиновники также подчеркивают, что решения областного оперштаба обязательны для исполнения, а организаторы публичных мероприятий не имеют права проводить их без согласования с областными властями.

У обкома КПРФ возникли вопросы к формулировке, использованной чиновниками. «Что значит «ограничено»? Не запрещено же. Следовательно, существуют какие-то условия, в рамках которых митинг все же может состояться. Так каковы условия? Министерский ответ скромно о них умалчивает. Вероятно, разъяснения на этот счет есть в упомянутом протоколе № 1? Но на министерском сайте он не опубликован и не приложен к ответу. Как же исполнять требования нормативного документа, если его содержания никто не знает?» – задаются вопросом коммунисты.

В пресс-службе обкома КПРФ заявили, что просят Министерство общественной безопасности Свердловской области ознакомить их с протоколом № 1. Кроме того, обком обратится в прокуратуру и суд с тем, чтобы признать действия министерства незаконными, нарушающими Конституцию Российской Федерации. Сегодня коммунисты направили уведомление о проведении 18 февраля пикета в гайд-парке, расположенном на территории парка им. 50-летия ВЛКСМ на улицах Ясная – Шаумяна. Тема пикета все та же: выражение протеста против роста коммунальных тарифов и размера взноса на капремонт.

Как уже сообщал «Новый День», ежемесячный платеж за капремонт в Свердловской области резко увеличился из-за повышения ставки до 14,81 рубля за 1 кв. м жилья. В региональном фонде капремонта заявили, что размер взноса был проиндексирован «с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов и увеличения затрат на оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и тому подобное».

Кроме того, в Свердловской области с 29 января отменили тариф выходного дня на электричество, который позволял уральцам существенно экономить. Теперь у всех потребителей будет действовать одноставочный тариф, а чтобы оставить начисления за дневное и ночное потребление (без учета выходных и праздничных дней), придется перепрограммировать счетчик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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