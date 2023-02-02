В Екатеринбурге повысят стоимость проезда на общественном транспорте до 33 рублей

В Екатеринбурге вырастут цены на проезд в наземном общественном транспорте – автобусах, трамваях и троллейбусах. Вопрос о повышении тарифа рассмотрит Свердловская региональная энергетическая комиссия на заседании 9 февраля. В проекте постановления указано, что одна поездка в муниципальном транспорте повышается до 33 рубля.

Сейчас в Екатеринбурге действует тариф 32 рубля за одну поездку. Напомним, в середине января был опубликован проект постановления о повышении проезда до 33 рублей в екатеринбургском метрополитене. Когда новые тарифы вступят в силу, пока неизвестно. Екатеринбургский Гортранс подал заявку в РЭК на повышение цен в октябре прошлого года.

Глава города Алексей Орлов ранее сообщал, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас около 50 рублей. Чиновники неоднократно подчеркивали, что цена проезда вырастет только на 1 рубль. В предыдущий раз повышение платы за проезд в Екатеринбурге было в феврале 2022 года. Тогда стоимость билета в наземном общественном транспорте выросла с 28 до 32 рублей. Подорожание проезда в Екатеринбургском метрополитене до 32 рублей произошло еще в мае 2019 года, тогда же метро было выключено из льготных тарифов «Е-карты», после чего пассажиропоток в подземке заметно снизился.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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