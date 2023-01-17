Опубликован проект документа о повышении цен на проезд

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в муниципальном транспорте Екатеринбурга.

В документе говорится: «Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – предельный максимальный тариф) в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа)». Ожидается, что его примут на одном из ближайших заседаний областного правительства.

Напомним, на декабрьской пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о скором повышении тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте.

«В 2020 году мы фиксировали падение пассажиропотока на 30%, предприятия все еще не могут от этого оправиться. Стоимость техники возросла. Мы направили документы в РЭК на повышение стоимости проезда на 1 рубль – до 33 рублей. При отплате картой «Мир Уралочка» будет стоимость проезда ниже на 10 рублей», – заявил мэр Екатеринбурга. Он также сообщил, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас около 50 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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