Орлов рассказал, на сколько подорожает проезд в транспорте

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сегодняшней пресс-конференции рассказал о скором повышении тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте.

«В 2020 году мы фиксировали падение пассажиропотока на 30%, предприятия все еще не могут от этого оправиться. Стоимость техники возросла. Мы направили документы в РЭК на повышение стоимости проезда на 1 рубль – до 33 рублей. При отплате картой «Мир Уралочка» будет стоимость проезда ниже на 10 рублей», – заявил мэр Екатеринбурга.

Он также сообщил, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас гораздо выше – около 50 рублей.

Напомним, последний раз повышение платы за проезд в Екатеринбурге было в феврале 2022 года. Тогда стоимость билета в наземном общественном транспорте выросла с 28 до 32 рублей. Подорожание проезда в Екатеринбургском метрополитене до 32 рублей произошло еще в мае 2019 года, после чего пассажиропоток в подземке заметно снизился.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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