В Екатеринбурге снова могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассматривает заявку Гортранса на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге. Эту информацию подтвердил на брифинге вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.

«Я знаю, что такая заявка подана, это не надо скрывать. В зависимости от того, какие расходы [предприятия] РЭК признает на следующий год, такие тарифы и будут утверждены. Да, тарифы с точки зрения изменения рассматриваются сегодня Региональной энергетической комиссией», – сообщил чиновник.

Ранее стало известно, что Гортранс планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей. Повышение цен на билет в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро предполагается с 1 января 2023 года, если тарифы одобрит РЭК. Отмечалось, что непопулярная мера позволит смягчить тяжелое экономическое положение муниципального предприятия.

Напомним, что последний раз повышение платы за проезд в Екатеринбурге было в феврале 2022 года. Тогда стоимость билета в наземном общественном транспорте выросла с 28 до 32 рублей. Подорожание проезда в Екатеринбургском метрополитене до 32 рублей произошло еще в мае 2019 года, после чего пассажиропоток в подземке заметно снизился.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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