В Ирбите и Верхней Пышме вырастет плата за проезд

В Верхней Пышме и Ирбите вырастут предельные тарифы на поездки в автобусах. Такие постановления приняла Региональная энергетическая комиссия.

В Верхней Пышме для перевозчика АО «Автотранспорт» установлен тариф в 27 рублей за одну поездку внутри города и 2,74 руб/км в пригородном сообщении. Ирбитские перевозчики смогут брать с пассажиров по 25 рублей. Оба постановления вступят в силу через 10 дней, 7 ноября. Сейчас в Верхней Пышме одна поездка на автобусе стоит 25 рублей, в Ирбите – 21 рубль.

Ранее стало известно, что екатеринбургский Гортранс планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей. Повышение цен на билет в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро предполагается с 1 января 2023 года, если тарифы одобрит РЭК. Отмечалось, что непопулярная мера позволит смягчить тяжелое экономическое положение муниципального предприятия.

Ирбит, Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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