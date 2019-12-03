Вместо плана второй ветки – ремонт вагонов: в мэрии Екатеринбурга передумали тратиться на проектирование метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, на что были потрачены 250 миллионов рублей, заложенные на проектирование второй ветки метрополитена. Эти средства, напомним, появились в летней корректировке бюджета, которую депутаты принимали с боем.

Сегодня на заседании думы мэр сообщил, что только часть этой суммы – 140 миллионов рублей – ушла на исследование грунтов и технологическое обоснование второй линии метро. Этой работой занимается Уралгипротранс. Остальные деньги получило ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» для обновления подвижного состава.

«По инвестнадбавкам мы не добираем, а подвижной состав метро уже находится в ремонте, заключены контракты с обязательствами», – заявил мэр.

Стоит отметить, что инвестиционной надбавкой стало повышение стоимости проезда в городской подземке на четыре рубля – с 28 до 32 рублей. При этом метро было выключено из льготных тарифов «Е-карты», что привело к снижению пассажиропотока в подземке.

Депутаты поинтересовались, какие перспективы есть у второй ветки метро, если в бюджете-2020 снова не заложены деньги на проектирование.

«После того как мы получим итоги исследования «Уралгипротранса», мы будем обращаться к коллегам из свердловского правительства и на федеральном уровне. Вы знаете, что в Совете Федерации обсуждался вопрос о создании государственной программы для строительства метро в крупных городах. В момент принятия решения Екатеринбург должен быть готов показать, что есть. Для этого мы сейчас и делаем эту работу (исследование «Уралгипротранса», – прим. ред.)», – ответил Высокинский.

Он заверил, что как только такая государственная программа будет принята, сотрудники мэрии предложат депутатам корректировку бюджета, чтобы изыскать средства на проектирование метрополитена.

«А если в 2020 году не возникнет такой необходимости? Эти 140 млн куда уйдут?» – задал риторический вопрос депутат Сергей Шадрин.

«Значит, возникнет в 2021 году. Я уверен, что решение проблем крупных городов с точки зрения строительства метро на уровне государства остановлено не будет», – заявил мэр Екатеринбурга.

Отметим, что на сегодняшний день в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов нет расходных статей на строительство метро в Екатеринбурге. А федеральный бюджет в принципе не финансирует проектирование и строительство метрополитена российских городов в связи с убыточностью подземки. Исключением стал только Красноярск, отмечал замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании Госдумы в октябре этого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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