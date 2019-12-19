Путин: вторую ветку метро в Екатеринбурге построят после Красноярска

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос екатеринбургской журналистки о строительстве второй ветки метро в уральской столице – девушка попросила помочь местному бюджету с подземкой.

«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все боле современным, ему нужна инфраструктура, недавно приняли решение, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных ресурсов, но это невозможно. Реализация подобных проектов должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке», – сказал Путин.

Он провел параллель с Красноярском. «Мы недавно про развитие метро в Красноярске говорили – там начали строить и бросили, заморозили, наверно, там будет сначала. Такой вид транспорта будет в Екатеринбурге востребован, но надо поработать нам с местными властями», – добавил президент.

Москва, Екатеринбург, Елена Сычева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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