Новый вице-премьер отказал Екатеринбургу в метро

Новый вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что в Екатеринбурге, как и в других городах страны за исключением Москвы, нет смысла развивать метро из-за низкого пассажиропотока.

«Метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажиропоток не меньше 30 тысяч человек в час. Тогда это экономически выгодно с точки зрения затрат на одного пассажира. Если же в городе ветка повезет только 10 тысяч человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай. Вообще считаю лучшей альтернативой метро в таких городах скоростной рельсовый транспорт, который нужно развивать», – прокомментировал Хуснуллин в интервью "Российской газете".По итогам 2019 года екатеринбургский метрополитен перевез 46 миллионов пассажиров, с учетом графика работы, в час выходит чуть более 7 тысяч человек. В 2018 году, до того, как цены на проезд поднялись, в метро ездило большее число людей, но в любом случае до 30 тысяч человек в час показатель не дотягивал. Отметим, Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции пообещал Екатеринбургу новые станции метро, правда, после того, как подземку построят в Красноярске.

Екатеринбург, служба информации

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