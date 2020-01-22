Угрожающее назначение: москвичи потребовали от Путина уволить нового вице-премьера

Москвичи, возмущенные назначением бывшего вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером РФ, направили открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину с требованием уволить чиновника, а новому генпрокурору Игорю Краснову поручить проверку деятельности экс-руководителя Стройкомплекса Москвы.

«Группа москвичей, возмущённая назначением Марата Хуснуллина на пост вице-премьера правительства РФ, а также депутаты Мосгордумы и муниципальные депутаты, завтра 23 января в 10:00 сдают на Ильинке-23 письма протеста президенту», – сообщила в «Фейсбуке» депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, опубликовав текст обращения к главе государства.

В обращении к президенту говорится, что назначение Хуснуллина зампредом правительства РФ вызвало «единодушное возмущение москвичей», поскольку жители столицы крайне негативно оценивают его работу в мэрии с 2010 года. «Деятельность М. Ш. Хуснуллина осуществлялась в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании, при этом цинично и демонстративно игнорировались интересы и нарушались права как жителей Москвы, так и граждан всей Российской Федерации», – подчеркивается в письме президенту РФ.

Авторы обращения отмечают, что результатом деятельности Хуснуллина стал снос около 200 исторических зданий в Москве, уничтожение сотен гектаров зеленых территорий, в частности, части парка Кусково, реализация множества строительных проектов, отмены которых требовали москвичи из-за грубейших нарушений.

В письме к главе государства также говорится, что под руководством Хуснуллина идет стройка Юго-Восточной хорды, для сооружения которой будет вскрыт без необходимых мер безопасности крупный радиоактивный могильник в Москворечье около завода полиметаллов.

Как считают москвичи, деятельность Хуснуллина «несет непосредственную угрозу национальной безопасности» – именно под его руководством уничтожался древний город, нарушались права миллионов москвичей и гостей столицы.

Авторы обращения также выражают опасение, что назначение Хуснуллина вице-премьером несет угрозу того, что «протест жителей против его деятельности распространится на всю Россию».

Требования поддержали пользователи соцсетей. В комментариях отмечается, что не все смогут прийти завтра к приемной президента РФ, чтобы лично передать обращение главе государства, однако готовы направить электронные письма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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