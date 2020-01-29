Москвичи пытаются в суде оспорить итоги публичных слушаний о строительстве радиоактивной «дороги смерти»

В Нагатинском районном суде Москвы возобновлен процесс по делу об отмене результатов публичных слушаний по строительству Юго-Восточной хорды, которую запланировано проложить по территории могильника радиоактивных отходов. Группа жителей столицы настаивает, что слушания были проведены с нарушениями, включая подлоги. Ответчиком выступает префектура Южного округа.

Непосредственно перед заседанием суда поддержать истцов пришла группа гражданских активистов, в то время как, по словам очевидцев, сотрудники судебного органа начали прогонять участников процесса с лавочек – мешать им вырабатывать стратегию выступлений. Затем подключились судебные приставы, которые пригрозили вызвать наряд полиции и составить протокол. Подобная тактика применялась перед рассмотрением аналогичных дел и в других судах.

Группе поддержки в зал зайти не разрешили: пропускали строго по спискам представителей сторон. По сути, получилось закрытое заседание. Юрист инициативной группы, готовивший документы в суд, по непонятным причинам не явился и не отвечал на телефонные звонки. Правовую помощь истцам стала оказывать юрист партии «Справедливая Россия», приглашенная для поддержки движением «Гражданская солидарность».

Ранее судья выделила целый день на слушания, чтобы сразу же вынести решение. Но в итоге решения нет, а ответчика обязали представить свои возражения на доводы истцов в письменном виде.

Объявлен перерыв до 10 февраля. Истцы подали жалобы председателю суда и в Московский городской суд на действия сотрудников суда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.20

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