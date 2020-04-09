Бюджеты поделены, а ответственности нет: строительство Юго-Восточной хорды вызывает все больше вопросов

Скандальное противостояние экологических активистов с мэрией Москвы по поводу строительства радиоактивной Юго-Восточной хорды продолжает оставаться в центре внимания. Жители столицы по-прежнему настаивают, что стройка грозит обернуться радиационной катастрофой, однако московское правительство и подконтрольные ей структуры вновь подозрительно отмалчиваются, хотя ранее под давлением общественности были вынуждены признать наличие опасных отходов в районе будущей дороги. Корреспондент РИА «Новый День» попытался разобраться в этой запутанной и противоречивой ситуации.

В настоящее время режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса спутал планы противников строительства Юго-Восточной хорды, однако активисты намерены устроить общественную инспекцию происходящего на площадке у радиоактивного могильника. «Посмотрим, что там делают строители хорды на могильнике радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов», – пообещал сегодня физик-ядерщик Андрей Ожаровский в «Фейсбуке».

В группе «ЯМы против хорды» в соцсетях появились фотографии площадки, огороженной ФГУП «Радон», с указанием опасных точек. Так, территория около выезда отмечена табличкой «1,2 мкЗв/ч». Пункта мойки колес строительной техники наблюдатели не обнаружили – как и средств защиты для работников.

Судя по сайту госзакупок, 5 марта ФГУП «Радон» заключило договор с единственным подрядчиком на «выполнение работ по организации технологической площадки и подъездных путей» на правом берегу реки Москва между Московским заводом полиметаллов (Каширского шоссе д.49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления (железнодорожная платформа «Москворечье») на востоке, р. Москва на севере и Каширским ш. на юге (район «Москворечье-Сабурово» Южного административного округа г. Москвы). В документации указано, что площадь территории составляет 2,7 га. За эти работы «РАДОН» заплатит почти 2,7 млн рублей ООО «КорТранс» из Подольска.

Подрядчика обязали начать работы не позднее, чем на следующий день после заключения договора, и выполнить их не более, чем за 90 дней. В справке-обосновании указано, что закупка у единственного поставщика производится «по причине срочности выполнения работ по организации технологической площадки под объекты инфраструктуры и временных подъездных путей к местам изъятия радиоактивных отходов и радиационно-загрязненного грунта». Соответствующее решение было утверждено гендиректором «Радона» Алексеем Лужецким 14 февраля.

Согласно опубликованному техзаданию к договору, «КорТранс» должен, в частности, вырубить деревья и кустарники на площадке, выкорчевать пни и утилизировать их на месте, поставить ограждение и установить 10 камер видеонаблюдения. Кроме того, в задачи подрядчика входит электроснабжение площадки и обеспечение работы поста мойки колес автотранспорта замкнутого цикла.

В техзадании указано, что работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией «Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до улицы Шоссейная».

По данным системы «Контур. Фокус», у «КорТранса» есть лицензия на сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, однако в перечисленных там видах отходов радиоактивных нет.

Напомним, ранее столичные власти не признавали наличия могильника РАО около завода полиметаллов, и заявляли, что Юго-Восточная хорда эту территорию не заденет. Теперь уже бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин сообщил РБК, что ему не докладывали о «какой-то радиационной обстановке», и назвал информацию о могильнике «полной ерундой». После ухода Хуснуллина на должность вице-премьера РФ столичные власти объявили тендер на вывоз радиоактивных отходов с площадки. Договор был подписан с единственным заявившемся участником – ФГУП «РАДОН».

Однако эта ситуация вновь не устроила столичных экологов и местных жителей, которые потребовали провести комплексное радиационно-химическое обследование склона и составить проекты работ с заключением обязательной государственной экологической экспертизы, а также провести общественные слушания. 19 марта при участии силовиков протестующих выдавили с площадки, более 60 человек было задержано полицией, а территорию оградили забором.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы о происходящем на закрытой площадке во ФГУП «РАДОН», ФГУП «РосРАО» и в «Росатом». «РАДОН» предпочел вообще не отвечать, а остальные ответы вызвали удивление. Например, в «РосРАО» сообщили, что «мы являемся Федеральным оператором именно по промышленным отходам 1 и 2 классов, не относящихся к радиоактивным». Между тем, на сайте «РосРАО» указано, что ФГУП «оказывает полный комплекс услуг в области обращения с РАО, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование и хранение РАО».

В Росатоме просто переадресовали к своему дочернему ФГУП «Радон», подчеркнув при этом, что его работы возле завода полиметаллов никак не связаны со строительством Юго-Восточной хорды. Между тем, в техзадании для подрядчика «КорТранс» прямо указано, что работы должны быть выполнены в соответствии с документацией на строительство моста через реку Москва, который является участком хорды.

Комментируя ситуацию вокруг радиоактивного могильника, известный эколог, депутат Госдумы шестого созыва, Максим Шингаркин отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День», что столичные власти пообещали выделить миллиард рублей за ликвидацию именно «объекта размещения отходов – это то, что находится между забором и Москвой-рекой». «А вот то, что находится в зоне строительства хорды – там нет радиоактивных отходов, там есть радиационно загрязненные грунты. Если мы сейчас поедем в Курскую, Брянскую область РФ, даже в Воронежскую – мы сможем точно такие же грунты найти на полях, в лесах, но там искусственные радионуклиды, от Чернобыля. Они гораздо более гадкие. То есть по этим загрязнениям не нужно делать проект, их нужно убирать по мере загрязнения», – пояснил он.

Собеседник агентства также отметил, что уровень загрязнения на площадке настолько мал, что рабочие, действительно, могут работать без респираторов, и отсутствие средств защиты не угрожает их здоровью.

Между тем, общественники намерены держать под общественным контролем работы на территории могильника, и проект регламента такого контроля уже составлен доктором наук Владимиром Кузнецовым, подчеркнул Шингаркин. «Все измерения, которые будут делать и под хордой, и на этапе инженерно-экологических изысканий, будут верифицированы. И сейчас стоит только вопрос о том, что как только закончится этот коронавирус, нужно это все презентовать другим участникам обсуждения и определиться с той аппаратурой, с помощью которой мы все это будем контролировать и измерять», – уточнил эколог.

Москва, Татьяна Дорофеева

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