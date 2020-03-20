«В толпу распыляли перцовый газ»: в Москве полиция «зачистила» территорию могильника радиоактивных отходов

В Москве противникам вскрытия радиоактивного могильника грозят штрафы и арест до 15 суток, территория около завода полиметаллов «зачищена» полицией. Сегодня активисты намерены выработать план дальнейших действий, сообщил РИА «Новый День» лидер движения «Гражданская солидарность», экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

В ходе противостояния накануне вечером полиция задержала более 60 москвичей, в автозаках их развезли по разным отделам полиции. «В нашем автозаке был 21 человек, – рассказал Федоров. – К нам не пускали адвокатов, мы провели там больше трех часов. Но надо отдать должное, сотрудники более-менее лояльно к нам относились. Потом к нам пришла представитель Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, и только после этого пустили адвокатов, составили протоколы по ст. 19 ч. 3 (Ст. 19.3 КоАП РФ – Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), и часа в три с чем-то начали отпускать. Вроде всех отпустили. Сказали, что нам выдадут предписание, когда мы пойдем на суды. [По этой статье грозит штраф] тысячу рублей и [самое серьезное наказание] до 15 суток».

По словам Федорова, во время задержаний сотрудники полиции вели себя крайне грубо. «Там какой-то безмозглый сотрудник полиции на территории стал распылять в толпу перцовый газ, – рассказал он. – С людьми поступали очень грубо, жестко. В меня тоже попало, у меня ожог глаза. Замначальника Южного УВД вел себя очень похабно, неприлично, издевался – в общем, полное беззаконие».

Сейчас на территории около завода полиметаллов затишье, поскольку накануне вечером полицейским удалось полностью зачистить территорию и вывезти «протестную «Газель»», рассказал собеседник агентства. «Работ там пока нет, но территорию они отвоевали, – пояснил Федоров. – Поставили забор, им полностью все огородили, чтобы невозможно было туда проникнуть».

При этом Федоров подтвердил, что выемку грунта из могильника радиоактивных отходов накануне осуществлял обычный экскаватор, рабочие были вообще без всяких средств защиты – так же, как и полицейские.

В то же время известно, что наличие радиации на территории подтверждено официально – замеры там проводило ФГУП «Радон». «Сергей Миронов (лидер партии «Справедливая Россия», – ред.), который является геологом, очень подробно рассказал, почему это вредно и почему этого нельзя делать. Да, все подтверждается. Сначала нужно проводить изучение всей этой местности и думать о рекультивации, а не тупо копать и вывозить. Потому что пыль там радиоактивна», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, сегодня активисты намерены собраться и выработать план дальнейших действий.

Как ранее сообщал «Новый День», по оценкам специалистов, на территории около завода полиметаллов находится 60 тысяч тонн зараженного радиацией грунта. Между тем, согласно планам мэрии Москвы, прямо через могильник должен пройти участок Юго-Восточной хорды с мостовым переходом через Москву-реку. Жители района Москворечье второй год протестуют против бесконтрольного вскрытия могильника, которое, по их словам, приведет к заражению радиацией большой территории столицы и попаданию частиц в воду реки Москвы.

На «круглом столе» в Госдуме в 2019 году тогда еще муниципальный депутат, ныне депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщал, что после нескольких общественных инспекций на место выезжали сотрудники МЧС и ФГУП «РАДОН», которые произвели официальные замеры. «В акте отмечено, что все точки находятся на зарегистрированном участке радиоактивного загрязнения №2478, – сообщил он. – Максимальное значение 6 тысяч микрорентген в час. По городу, для сравнения, фоновое значение 15-20 микрорентген». Инженер-физик Андрей Ожаровский тогда же пояснил, что вынос радионуклидов с водой и воздухом, распространение их при работе техники приведет к попаданию радиоактивных веществ в легкие людей, их внутреннему облучению. «Это намного более опасно, чем внешнее», – отмечал Ожаровский.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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