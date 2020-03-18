«Под трибунал!..» На радиоактивный могильник в Москве нагрянула полиция и строители

Сегодня на территории радиоактивного могильника в Москворечье произошли столкновения москвичей, которые выступают против строительства дороги, с полицией и строителями. Об этом сообщили депутаты Мосгордумы на пленарном заседании столичного парламента.

«Прямо сейчас полиция штурмует мирных граждан, москвичей, на радиоактивной хорде», – сообщил депутат от КПРФ Евгений Ступин. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в ответ засмеялся и посоветовал коммунистам договориться, кто от фракции будет выступать с этим заявлением. «Ну мы в «Разном» предоставим слово, выслушаем, никаких вопросов нет, – пообещал он. – Ну есть какая-то дисциплина?».

Однако в этот момент депутат от КПРФ Олег Шереметьев уличил Шапошникова во лжи. Парламентарий напомнил, что спикер также пообещал ему дать слово в разделе повестки дня «Разное», однако аппарат Мосгордумы отказался принимать его заявление потому, что оно было подано слишком поздно. После этого в зале послышались крики провластных депутатов, которые требовали от оппозиции прекратить разговоры о хорде.

Судя по имеющейся информации, на территорию радиоактивного могильника возле завода полиметаллов к дежурящим там москвичам прибыла полиция. Прямой эфир с места событий вел канал «Активатика». В роликах видно, что на месте стоят десятки человек, по периметру их окружают силовики, прибыли автобусы полиции. Слышны требования полиции к «уважаемым гражданам» разойтись, поскольку они мешают проходу других граждан. Однако москвичи не расходятся.

Канал сообщает, что к могильнику прибыла строительная техника – очевидно, подрядчик мэрии решил начать работы по извлечению радиоактивных отходов с места их захоронения. Активисты и экологи ранее заявляли, что вскрытие могильника приведет к настоящей экологической катастрофе и радиоактивному заражению территории столицы на десятки километров вокруг.

«Под трибунал нужно всех тех, кто разрешение дал на это преступление!», – требуют подписчики канала в соцсетях. «Какая акция? – возражают они на заявления силовиков о том, что на месте могильника проходит несанкционированный митинг. – Люди защищают свое право на нормальную среду для жизни!» «Как эти полицейские сами будут жить в Москве после вскрытия могильника с радиоактивными захоронениями? Они не боятся за свое здоровье и здоровье своих детей?» – интересуются москвичи.

«Новый День» ранее сообщал о масштабном протесте жителей столицы против стройки участка Юго-Восточной хорды с мостом через Москву-реку, опоры которого должны встать на площадке около завода полиметаллом, где несколько десятилетий в советские времена сливали урановые «хвосты». О том, что даже земля, которой засыпан могильник, заражена радиацией, сообщал и ФГУП «Радон», – свидетельствуют проведенные замеры. По оценкам специалистов, там находится 60 тысяч тонн зараженного радиацией грунта.

На «круглом столе» в Госдуме депутат Павел Тарасов сообщал, что после нескольких общественных инспекций на место выехали сотрудники МЧС и ФГУП «РАДОН», которые произвели официальные замеры. «В акте отмечено, что все точки находятся на зарегистрированном участке радиоактивного загрязнения №2478, – сообщил он. – Максимальное значение 6 тысяч микрорентген в час. По городу, для сравнения, фоновое значение 15-20 микрорентген». Инженер-физик Андрей Ожаровский тогда же пояснил, что вынос радионуклидов с водой и воздухом, распространение их при работе техники приведет к попаданию радиоактивных веществ в легкие людей, их внутреннему облучению. «Это намного более опасно, чем внешнее», – отмечал Ожаровский.

Теперь уже бывший руководитель стройкомплекса столицы, ныне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин через СМИ заявлял, что власти были не в курсе этой ситуации и обещал, что стройка не заденет могильник. Однако активисты отыскали проект, и выяснили, что захоронение все же будет потревожено. После отставки Хуснуллина мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зараженный грунт и отходы будут вывезены с этой территории. Конкурс выиграло ФГУП «Радон».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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