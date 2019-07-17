Мэрия Москвы строит радиоактивную «Дорогу смерти»: в Госдуме потребовали остановить проект Юго-Восточной хорды

Скандал с «радиоактивной» Юго-Восточной хордой в Москве дошел до Госдумы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня резонансную ситуацию с ядерным могильником на берегу Москвы-реки обсудили в нижней палате российского парламента в рамках «круглого стола», посвященного государственной политике в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ.

Речь идет о территории в районе Каширского шоссе, где в рамках проекта Юго-Восточной хорды столичные власти планирует построить мостовой переход через Москву-реку. В границы проекта попадает территория Московского завода полиметаллов, рядом с которым на склоне вблизи реки находится участок захоронения радиоактивных отходов. Существование там «могильника» подтверждено документально, объем захороненных «хвостов» – 60 тысяч тонн, сообщил сегодня на заседании кандидат физико-математических наук, депутат МО Лефортово Павел Тарасов.

Он отметил, что после нескольких общественных инспекций на место выехали сотрудники МЧС и ФГУП «РАДОН», которые произвели официальные замеры. «В акте отмечено, что все точки находятся на зарегистрированном участке радиоактивного загрязнения №2478, – сообщил он. – Максимальное значение 6 тысяч микрорентген в час. По городу, для сравнения, фоновое значение 15-20 микрорентген».

«60 тысяч тонн – это объем радиоактивных отходов, которые хранятся на этом склоне! Это официальные документы. Но, к сожалению, реакции на это все нет, – подчеркнул депутат. – Например, нет реакции МЧС – это место нужно огораживать и вместе с «РАДОНом» разбираться, как это все оттуда убрать. Москомархитектура должна была проект строительства мостового перехода приостановить. «Росатом» должен был на это отреагировать. Реакции по нашим запросам нет никакой, нет представления в адрес Москомархитектуры – наоборот, на другой стороне уже начались подготовительные работы по строительству моста».

Пока грунт на участке захоронения отходов не потревожен – риск, действительно, минимален, отметили участники встречи. Дело в том, что радиоактивные «хвосты» лежат в глубине, и выходят на поверхность в минимальных дозах и только в нескольких точках. В частности, на 500-метровом склоне вдоль забора завода полиметаллов инженер-физик Андрей Ожаровский насчитал около 100 лунок, пробуренных, по его мнению, еще во времена СССР – очевидно, как раз для оценки излучения. При строительстве же спрятанные глубоко под землей слои отходов будут потревожены и окажутся на поверхности. Радиоактивные частицы в большом объеме могут попасть в Москву-реку, ветром разнесутся в радиусе нескольких километров.

«Опасность в том, что вынос радионуклидов с водой и воздухом, распространение их при работе техники приведет к попаданию радиоактивных веществ в легкие людей, их внутреннему облучению. Это намного более опасно, чем внешнее», – подчеркнул Ожаровский.

Кроме того, вынутый из могильника грунт строители могут – как это делается обычно – использовать для отсыпки других частей хорды, и такие действия вполне реальны – учитывая, что столичная мэрия до сих пор отказывается признавать наличие там радиации. В конечном итоге, при реализации проекта строительства хорды радиоактивные частицы могут разлететься на огромные расстояния.

Ожаровский продемонстрировал залу принесенный с собой дозиметр и сообщил, что в зале Госдумы радиоактивный фон равен 23 микрорентген в час: «А там на точке – 6 тысяч 140. Это я вам для сравнения».

«Прямо сейчас, я знаю, что в зале есть представители МЧС, прошу рассматривать мое заявление как требование встать и выполнить свою работу, – заявил Ожаровский. – Примите меры, заставьте московские власти поставить там два поста охраны, с двух сторон. Восстановить там нормальную ограду – забор, как это было в 1980-е годы».

Депутат Тарасов высказался не менее резко. «Если бы это была правительственная трасса, куда нет выезда простым смертным – наверное, никто бы не заплакал, – отметил он, пояснив, что чиновники, если им это нравится, могут ездить по радиоактивной дороге. – Это в случае, если бы там был стеклянный тоннель из Кремля на Кутузовский проспект на госдачи – ну пожалуйста. А тут будут дышать обычные люди, все, кто будет гулять в Коломенском [парке] будут этим дышать. То есть даже люди, которые не пользуются машиной, в нескольких километрах от этого места будут дышать радиоактивной пылью. А потом мы будем удивляться, откуда у нас взрывной рост онкозаболеваний!»

Учитывая, что существование могильника и высокий уровень излучения подтверждены документально – это не выдумка экозащитников и общественников, на участке должна быть проведена гамма-съемка, пробурены скважины и проведен гамма-каротаж стволов скважин, чтобы понять, что именно находится под слоем земли, считает депутат.

На данный момент из исследований «РАДОНа» известно, что основными загрязняющими элементами там являются радионуклиды торий-232 и радий-226, а «хвосты» складировались в могильник на протяжении 30-35 лет. «Строительство (хорды) началось в 2013 году, – отметила гражданский активист Ольга Соколова. – Господа наши в мэрии все это знали».

Тарасов подтвердил: чиновники мэрии, включая заместителя градоначальника Марата Хуснуллина, не могли не знать о могильнике. «Было письмо Шуваловой (Елена Шувалова, депутат Мосгордумы от КПРФ – ред.) про ситуацию с радиоактивными отходами, – пояснил он. – Поэтому заявление Хуснуллина о том, что ему никто не сообщил – это заведомо ложная ситуация».

Кроме того, отметил депутат, в начале июня активисты были на приеме у руководства Москомархитектуры, чиновники которого курируют проект строительства участка хорды. Там о могильнике было заявлено предельно ясно.

Кроме того, о существовании захоронений мэрию предупреждал сам Московский завод полиметаллов (ОАО «МЗП»). В 2013 году, когда только появился проект строительства на этой территории, руководство предприятия направило в правительство Москвы официальное письмо, в котором попросило отказаться от опасной идеи.

Участники встречи пришли к выводу, что строительство хорды должно быть остановлено – как минимум, на время проведения официальных исследований территории с участием независимых наблюдателей-экспертов и общественных организаций.

«Территория принадлежит городу-герою Москва. Не «РАДОНу», и не «Росатому», – подчеркнул Ожаровский. – Пускай решает правительство Москвы – территория должна был огорожена и поставлена под охрану. Да, это деньги. Но ничего, пару раз облака над Москвой не разгоним, сэкономим деньги – зато радиоактивные отходы будут вывезены».

Существует и вариант консервации могильника на месте, отметил Ожаровский – однако «хранить это надо будет пару миллиардов лет, поскольку должно пройти 10 периодов полураспада урана». «И конечно, остановить строительство. Мэра и Хуснуллина надо остановить до того, как они продавят в своих политических интересах проект строительства хорды», – подчеркнул он.

«Не зря окрестили эту дорогу «Дорогой смерти», – заявил на это модератор «круглого стола» – депутат Госдумы Валерий Рашкин. – В Ленинграде во время войны была «Дорога жизни», а у нас в мирное время в Москве строят «Дорогу смерти». Там люди вошли в историю как герои. Здесь тоже войдут в историю – но с другим вкладом».

Все материалы с заседания – стенограммы выступлений, видеоролики, заключения МЧС, ФГУП «РАДОН», письмо ОАО «МЗП» – из Госдумы планируется официально направить в мэрию Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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