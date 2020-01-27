Москвичи просят Мишустина остановить строительство «дороги смерти» на месте радиоактивного могильника

Москвичи направили открытое обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой остановить строительство участка Юго-восточной хорды на месте радиоактивного могильника. Жители столицы подозревают, что мэрия города скрывает реальные данные об опасности, которая может угрожать мегаполису.

«Мы призываем вас обратить внимание на беспредел, который творит правительство нашей столицы – города, где живете вы и более 12 миллионов наших сограждан. Речь идет о попытке начать строительство участка новой магистрали Юго-восточная хорда на могильнике радиоактивных отходов московского завода полиметаллов в районе Москворечье и Сабурово», – говорится в обращении.

Его авторы обратили внимание, что в пятницу, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин наконец-то признал наличие радиоактивного загрязнения – факт, который ранее упорно отрицали в правительстве Москвы – и пообещал рекультивацию. «Это первый позитивный момент со стороны руководства города за все время существования этой проблемы», – отметили москвичи, но при этом добавили, что, судя по тексту и схеме на сайте, могильник собираются рекультивировать лишь на северо-восточном склоне около Москвы-реки. Там строительство магистрали и не планировалось. Южный склон, по которому пройдет хорда, назвали территорией с незначительными загрязнениями, которые якобы не препятствуют строительству, не попадает в зону рекультивации.

Обращение к главе правительства РФ

При этом авторы обращения подчеркнули, что именно на этом южном участке было выявлено пять очагов загрязнения с превышением допустимых для строительства нормативов в 5-8 раз. Этот участок поставлен на учет в ФГУП «Родон», а общий объем радиоактивного могильника достигает 60 тонн.

«Эксперты не раз высказывали опасение, что строительство хорды на свалке радиоактивных отходов создаст неконтролируемую радиационную обстановку на расстоянии до 10 километров вокруг, в то м время как ближайшие дома находятся всего в 200 метрах. Может подняться радиоактивная пыль и аэрозоли, которые попадут в воздух и воду, и окажутся в легких людей. Это может вызвать рост онкологических и гематологических заболеваний. В группе риска окажутся дети, которые чаще взрослых страдают заболеваниями крови, пожилые люди и люди со сниженным иммунитетом», – заявили москвичи.

В то же время в обращении жителей столицы отмечается, что хорда будет расположена в санитарно-защитной зоне, где любое строительство запрещено, о чем не может не знать правительство Москвы. Но эта зона «потерялась» в документации и не была учтена при экологической экспертизе проекта.

Активисты также отметили, что общественные слушания по проекту хорды проходили с серьезными нарушениями, а среди их участников были умершие люди. «Мы подозреваем сотрудников депстроя в сокрытии фактов, представляющих угрозу для жизни и здоровья москвичей. То же касается и ФГУП «Родон», который отказался предоставить данные о радиационном фоне после его измерения на участке Юго-восточной хорды…. По нашему мнению, чиновники и сейчас пытаются скрыть наличие радиоактивных отходов на месте строительства хорды», – подчеркивается в обращении.

В этой ситуации москвичи попросили главу правительства РФ взять ситуацию под личный контроль, и потребовали от мэрии Москвы остановить строительство и рекультивировать радиоактивный могильник полностью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.20

Призы от экотехнопарка «Калуга»: телевизоры, караоке и рабочие места. / Иммунитет рубля истощен: на финансовом рынке наметился новый шок. / Леди Гамильтон: злой рок или подарок судьбы?. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»