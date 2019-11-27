Мэрия Москвы согласилась добавить денег на обследование радиоактивной «дороги смерти»

В проекте бюджета Москвы на трехлетний период учтено предложение об увеличении финансирования для решения проблемы радиоактивного могильника, где планируется построить Юго-Восточную хорду. Как заявила сегодня на заседании Мосгордумы депутат Людмила Гусева, в поправках к бюджету предусмотрено повышение на 165 млн рублей ассигнований на субсидии ФГУП «Радон» для обследования территорий на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», направить дополнительные средства ФГУП «Радон» для «оказания технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности москвичей в целях начала работ по комплексной очистке свалки радиоактивных отходов около Московского завода полиметаллов топливной компании «ТВЭЛ» Росатома» предлагала фракция КПРФ. Правда, по подсчетам коммунистов, выделить «Радону» следовало 10 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», столичные активисты начали бить тревогу из-за угрозы радиоактивного заражения Москвы после обнародования проекта строительства Юго-Восточной хорды, разрекламированного чиновниками городского стройкомплекса. На встрече за «круглым столом» в Госдуме экологи заявляли, что около завода полиметаллов захоронено около 60 тысяч тонн радиоактивных отходов, которые просто сваливали на берегу Москвы-реки в советские годы. Согласно предъявленному акту обследования территории ФГУП «Радон», максимальное значение уровня радиации на месте могильника достигает 6 тысяч микрорентген в час. Для сравнения: фоновое значение в Москве составляет 15-20 микрорентген.

Москвичи опасаются, что стройка хорды пройдет по участку с радиоактивными отходами, могильник при этом будет вскрыт, а радиоактивные частицы с грунтом и пылью будет разнесены на десятки километров от места захоронения. Как заявляли активисты, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин сначала утверждал, что ничего не знал о нахождении там могильника – хотя эта территория отмечена во всех документах профильных ведомств, а затем заверил, что стройка не заденет территорию захоронения. Изучившие проект жители столицы заявили, что это не так: работы пройдут точно на месте радиоактивного могильника. В итоге модератор дискуссии, депутат Госдумы От КПРФ Валерий Рашкин назвал участок Юго-Восточной хорды «дорогой смерти».

В столице прошло уже несколько акций протеста, на которых москвичи требовали от мэра Москвы Сергея Собянина признать проблему с существованием захоронения радиоактивных отходов в городе, и вплотную заняться ее решением. Позже московские власти заявили, что проблемы с радиационным могильником не существует.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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