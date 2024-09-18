И снова здравствуйте: Мосгордума избрала нового-старого председателя

Председателем Московской городской думы снова избран Алексей Шапошников по итогам тайного голосования. На эту должность он был рекомендован партией «Единая Россия».
Заместителями председателя столичного парламента избраны также «единороссы» Людмила Гусева и Степан Орлов.
В составе Мосгордумы образовано 15 комиссий.
Напомним, по итогам единого дня голосования «Единая Россия» получила большинство в Мосгордуме – 38 из 45 мандатов. Также в столичный парламент прошли два самовыдвиженца, 3 представителя от КПРФ и по одному – от партии «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
Москва, Светлана Антонова
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